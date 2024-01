La exdirectora de la Beneficencia Pública de Catacaos, en la región Piura, Ingrid Quintanilla Elías, denunció un presunto hurto sistemático de más de 100 mil soles, por parte de la extesorera de dicha entidad, durante el 2022 y 2023.

Ingrid Quintanilla informó que el dinero sustraído por la entonces tesorera de la entidad se hizo desde que entró a trabajar, desde mayo de 2022 hasta septiembre de 2023, luego que el directorio sospechó de estos presuntos desvíos.

La exdirectora explicó que fue la misma trabajadora que admitió la sustracción del dinero de esta entidad, luego de comunicar la contratación de un perito contable.

“Dijimos que llamaríamos a un perito contable. Entonces, ante este anuncio, la chica se asustó e inicialmente dijo que había sustraído 11 mil soles. Mientras seguíamos indagando, dijo que no eran 11 mil soles, sino S/ 20 mil, que se comprometió a devolver. Para esto, ella devolvió S/ 19 mil, que fueron inmediatamente ingresados a la cuenta de la beneficencia. Conforme avanzaban las investigaciones, ya suman más de 100 mil soles de presunto desfalco”, señaló la exfuncionaria.

En tanto, dijo que las investigaciones continúan pese a que la mujer habría declarado que participó sola en la sustracción del dinero de las arcas de la Beneficencia Pública de Catacaos.

Asimismo, Quintanilla indicó que el hecho no se denunció públicamente a pedido de la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Piura, a fin de no obstaculizar las investigaciones y determinar responsabilidades.

“Si bien es cierto, en su momento, yo no he salido a declarar sobre lo acontecido es porque el procurador de Piura me dijo que yo no estaba autorizada a declarar sobre el tema y que era mejor que se mantenga en reserva para no obstaculizar las investigaciones. En cumplimiento a esto, no lo di a conocer oficialmente porque se me tenía prohibido”, advirtió.