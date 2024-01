Un docente del colegio jesuita San Ignacio de Loyola del distrito de Castilla, en la región Piura, fue separado de la institución educativa, tras ser denunciado como presunto autor del delito de violación sexual en agravio de un menor de edad.

Con la disposición N° 01 del 3 de enero, la Fiscalía Provincial Especializada En Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Castilla inició una investigación preliminar contra el docente Augusto Antonio Bardales Raymundo, por el presunto delito de violación sexual en agravio de un menor de edad. El hecho habría ocurrido hace 30 años, cuando el menor tenía 12 años y cursaba el primer año de educación secundaria.

De acuerdo a la denuncia presentada por el agraviado, quien actualmente tiene 42 años, el hecho habría ocurrido en el año 1994 en la oficina del docente, que se ubicaba en el segundo piso del colegio San Ignacio de Loyola.

La Fiscalia ha programado una serie de diligencias que incluye la declaración de varios testigos, del agraviado, del denunciado y además ha solicitado información al mencionado colegio relacionada a la denuncia.

Al respecto, el centro educativo, el día de ayer emitió un comunicado, informando que el pasado 12 de diciembre separó momentáneamente al docente, mientras duren las investigaciones.

“Desde que nuestras autoridades educativas tuvieron conocimiento de la denuncia, el 12 de diciembre de 2023, el colegio San Ignacio de Loyola aplicó medidas cautelares que implican la separación preventiva del profesor Antonio Bardales Raymundo de sus funciones, para evitar todo contacto con menores de edad, tanto en el grupo Scout como en la institución. Estamos siguiendo el proceso administrativo laboral que se determina para estos casos”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el profesor aseguró a Correo que esa denuncia es falsa y que es inocente de lo que se le acusa.

“Es mentira todo eso, no es correcto, es completamente falso. Quisiera saber cuáles son esas motivaciones que lo han llevado a poner esta denuncia tan delicada. Es completamente falso todo lo que dice ese documento. Me someteré a toda la investigación de la Fiscalía, es algo que no está juzgado y que recién empezará el proceso”, declaró.