La Defensoría del Pueblo informó que, tras una revisión nacional de incidencias electorales, no se ha identificado un patrón que evidencie un intento organizado de fraude. La evaluación se realizó mediante su sistema de monitoreo durante la segunda vuelta electoral.

La entidad detalló que los reportes de cédulas de votación con marcas irregulares fueron analizados dentro de un universo de miles de incidencias. Como resultado, se determinó que estos casos solo alcanzaron a un promedio de 20 mesas de sufragio en todo el país.

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La Defensoría del Pueblo informa que, habiendo revisado su sistema a nivel nacional “Click Electoral” con un reporte de 4,580 incidencias, las cédulas con… pic.twitter.com/ktAZOuZu7t — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 7, 2026





Evaluación de incidencias

El análisis se basó en 4 580 reportes registrados a nivel nacional durante la jornada. Esta revisión permitió dimensionar el alcance real de las irregularidades detectadas en los locales de votación.

Desde la institución se explicó que las cédulas observadas fueron retiradas y reemplazadas sin afectar el desarrollo del proceso. También se indicó que estas situaciones no generaron consecuencias para los ciudadanos al momento de emitir su voto.

“Las cédulas con rayaduras detectadas comprometieron a un promedio 20 mesas de sufragio, las cuales han sido sustituidas y no han tenido efecto adverso en los ciudadanos. Por lo tanto, descartamos el uso sistemático de un posible intento de fraude”, precisó la entidad.

A pesar de lo señalado, la entidad exhortó a los electores a revisar el estado de sus cédulas antes de marcar su voto. Esta recomendación busca evitar que posibles irregularidades deriven en la anulación del sufragio.

La Defensoría reiteró que la verificación del material electoral es una medida preventiva dentro del proceso. También recordó que cualquier anomalía puede ser reportada ante las autoridades correspondientes.

Pronunciamiento previo

Horas antes del comunicado oficial, el titular de la institución había advertido sobre la aparición de cédulas con marcas. Estas declaraciones se dieron en el marco de coordinaciones con el Ministerio Público para verificar los casos detectados.

“Nos están preocupando los hallazgos que estamos haciendo con la Fiscalía y por eso estamos exigiendo en estos momentos el pronunciamiento del JNE y de la ONPE, respecto a una nueva modalidad de irregularidad producida no por entidad pública, sino por terceros”, indicaron horas antes.

Asimismo, se brindaron detalles sobre la forma en que se presentaban estas alteraciones en el material electoral. La entidad explicó que estas marcas podrían provocar la anulación de votos durante el conteo.

“Las cédulas no necesariamente están marcadas en los casilleros de los candidatos, sino están rayadas, de tal manera que en el acto de escrutinio la pretensión sería, y lo digo en condicional, que estas cédulas se anulen. Y eso sería grave”, afirmaron desde la Defensoría.



