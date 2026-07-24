El gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo remitió esta mañana un oficio al alcalde provincial de Tacna Pascal Güisa Bravo pidiendo se incluya a las asociaciones del Mercado Grau que fueron acreditadas por Resolución de Alcaldía N° 0481-18 en el proyecto del nuevo mercado mayorista San Pedro de Tacna que se construirá en el terreno del denominado Fundo Chololo, en el sector de Para Grande.

Condiciones de transferencia de predio

En el oficio N° 471-2026-GR/GOB.REG.TAC., de fecha 24 de julio de 2026, la autoridad regional le comunica al alcalde provincial que su representada debe tener en cuenta los lineamientos y condiciones bajo las cuales el Gobierno Regional de Tacna cede el terreno del Fundo Chololo a la Municipalidad Provincial de Tacna, con el objetivo de ejecutar la construcción de un nuevo y moderno mercado mayorista y minorista.

Torres Robledo le precisa que el terreno cedido a la MUNI Tacna queda sujeto al beneficio directo a la población de Tacna, garantizando una infraestructura moderna, segura, ordenada y limpia que facilite el abastecimiento de productos de primera necesidad en las mejores condiciones de higiene y a menores precios, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.

Asociaciones con derecho de participación

Asimismo, reconocer el derecho de participación a las asociaciones del mercado Grau acreditadas por Resolución de Alcaldía N° 0481-18, de fecha 4 de abril del 2018, que las incluye en el proyecto del nuevo mercado mayorista de Tacna, de manera abierta, transparente y participativa, de acuerdo a la normativa legal vigente y evitando la conflictividad social en nuestra región.

Según el documento, la Resolución de Alcaldía N° 0481-18 incluye como beneficiarios en el proyecto de construcción del mercado mayorista de Tacna a las asociaciones conformantes de la Asociación Junta de Compradores Fundo Chololo Mercado Mayorista Grau integrada por Asociación 24 de Junio, La puerta abierta, Señor de Oquepuño, La Primavera, Los Geranios, Señor Cautivo de Ayabaca, Sol de Oro, 28 de Noviembre, y Mayorista Abarrotes Grau.

Resolución de alcaldía de 2018

Asimismo, San Juan Bautista, Jugos, 5 de Noviembre, Jesús de Nazareth, El triángulo, De Panificadores, Los Perseverantes, Virgen de la Peña, De Vivanderas, El Olivar de Tunas, Madre Teresa de Calcuta, Campo Verde, Mayoristas Los Mistianos, Frutas de Tacna, Nueva Esperanza II Etapa, La Luz del Sur, Futura Esperanza, y Menudencias Las Buganvillas.

Además, Virgen del Carmen, Sol de Esperanza, Jehová es mi Pastor, San Isidro Labrador, Amigo Toro Bravo, San Andrés, Jorge Basadre Grohmann, Siete Estrellas, Nuestra Señora Inmaculada Concepción, Puerta Abierta, Virgen de Fátima, La Tierra Prometida, Señor de Los Milagros y Asoc. Los Perseverantes.