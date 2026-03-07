El desborde de una laguna de oxidación en el asentamiento humano La Paz, en la provincia de Sechura, dejó 60 personas damnificadas y cerca de 100 afectadas, además de varias viviendas comprometidas por el ingreso de aguas residuales.

Tras la emergencia, la Municipalidad Provincial de Sechura desplegó maquinaria y personal para contener el impacto en la zona. Según informó el ingeniero y funcionario municipal, Lenin Huancas, se realizaron trabajos de relleno con maquinaria de maestranza, con el objetivo de frenar el avance del agua y reducir las filtraciones hacia las viviendas cercanas.

Paralelamente, brigadas del área de Gestión del Medio Ambiente ingresaron al sector para ejecutar labores de fumigación y limpieza, medidas destinadas a prevenir posibles focos infecciosos y la proliferación de insectos tras el desborde.

Como parte de la atención inmediata, también se entregó lejía a las familias afectadas para la desinfección de sus viviendas, además de ayuda humanitaria básica mientras continúa la evaluación de daños en el sector.

El empadronamiento de los vecinos continúa para determinar la magnitud total de la emergencia. Hasta el momento, el reporte preliminar confirma 60 damnificados y alrededor de 100 personas afectadas.

En paralelo, la comuna sechurana gestiona apoyo ante el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), solicitando alimentos, mosquiteros, herramientas y otros implementos necesarios para reforzar la asistencia a las familias perjudicadas.

Por su parte, el ingeniero José Gárate, representante del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Piura, señaló que se viene coordinando con la municipalidad para canalizar bienes de ayuda humanitaria y evaluar la rehabilitación de la infraestructura dañada.

Tras la evaluación técnica, se determinará el tipo de intervención necesaria. Entre las alternativas se contempla la ejecución de una IOARR que permita rehabilitar la infraestructura afectada, iniciativa que podría financiarse mediante el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).