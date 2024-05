La Contraloría detectó que en el concurso docente de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) de Sullana, en la región Piura, convocaron plazas que requerían licenciados, pero descalificaron a unos postulantes que cumplían con todos los requisitos. Además, las plazas no fueron publicadas, lo cual afectó la transparencia. Asimismo, la actuación del jurado calificador habría generado un conflicto de intereses.

El informe 004-2024-OCI/5955-S00 de la Oficina de Control Interno (OCI) de dicha universidad, señala que las plazas convocadas en el concurso docente (plazas nombradas), no se acogieron a la actualización de la ley que crea el Colegio de Licenciados en Turismo.

Detalla que convocaron 6 plazas para solicitar licenciados en Turismo, pero descalificaron a postulantes licenciados en dicha carrera con distintas denominaciones que son de la especialidad.

Ante esto, la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales de Licenciados en Turismo del Perú puso en conocimiento a la Comisión Organizadora de la UNF y a los miembros del jurado calificador de dicho concurso público que, “...considere que todos los licenciados del rubro puedan tener la oportunidad de postular”. Dicha situación no fue recogida por la UNF y continuó con el proceso en curso, limitando la posibilidad de que profesionales que cumplen los requisitos puedan cubrir las plazas convocadas.

Otro de los hechos advertidos es que las plazas convocadas en el concurso público docente en la UNF, no fueron publicadas, según las formalidades establecidas, afectando la transparencia, legalidad y pluralidad de ofertas en el proceso de selección del personal para el ingreso a la administración pública.

Asimismo, la OCI evidenció que docentes que forman parte del jurado calificador del concurso, serían miembros del Tribunal de Honor de la UNF de Sullana, haciendo a que su doble participación conlleve a conflicto de intereses.

El secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Frontera, Fernando Encio Flores, se pronunció sobre el concurso. “Estamos pidiendo la nulidad del concurso porque las comisiones son pasajeras y al final la que se queda con todo este problema es la universidad. Eso lo pedimos como gremio y no solo nosotros, también, los estudiantes y otros, que han mostrado su disconformidad con respecto a este concurso con plazas y perfiles que se han convocado”, señaló.

Consideró que con esto se está perjudicando a los alumnos. “Estamos preocupados por la actual coyuntura de la universidad. Tengo entendido que las aulas aún no cuentan con docentes y estamos, con la que viene, en la cuarta semana. Y hay alumnos que aún no reciben clases en todos sus cursos. No tenemos docentes y eso es reiterativo en esta gestión”, enfatizó Fernando Encio a Correo.