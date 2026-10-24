La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Morropón (ODPE) verificó el material electoral recuperado por la Fiscalía tras los actos de violencia registrados en el distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón. Inicialmente se declararon nulas las elecciones tras registrarse daños en el material de votación. El procedimiento se ejecutó luego de que se declarara fundado el recurso de apelación presentado ante el jurado electoral.

REVISIÓN. Ayer viernes, el personal de la ODPE Morropón, Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público realizó el deslacrado y revisión del material electoral de las 23 mesas de sufragio recuperado en el distrito de San Juan de Bigote. El acto también contó con la participación de los personeros de los partidos Podemos Perú, Somos Perú, Renovación Popular, entre otros.

El material deberá ser enviado en las próximas horas al Jurado Electoral Especial (JEE) para el inicio del recuento de votos. Con estos resultados, se definirá a la persona que pase a segunda vuelta con Reynaldo Hilbck.

Hasta el cierre de la edición, se conoció que en algunas cajas lacradas entregadas por la Fiscalía se habrían encontrado cédulas y actas siniestradas. Además, se habrían revisado 10 cajas deslacradas de las 23 existentes. Para hoy se tendría previsto el envío de las actas al Jurado Electoral Especial para el conteo de votos.

Cabe señalar que el Ministerio Público entregó los restos electorales a la ODPE Morropón el último jueves y ayer se procedió con la apertura y verificación, en presencia del JNE, Ministerio Público y personeros legales.

Antes de la apertura, los personeros de distintas agrupaciones políticas criticaron la demora en el procedimiento y expresaron sus dudas sobre las garantías del proceso.

El representante del partido Somos Perú, Uvaldo Pizarro, cuestionó de forma directa que la ODPE no haya presentado la denuncia ni procesado las actas observadas de manera inmediata tras los hechos. Dijo que debió realizarse un día después de haberse sucedido los hechos, no en estos momentos.

Por su parte, Abelio Vázquez, personero de Renovación Popular, señaló que los representantes de los partidos políticos afrontan limitaciones para verificar plenamente las condiciones del material de votación.“No podemos ver bien cómo está el material. Como dice el documento, somos veedores, esperamos que todo se lleve con tranquilidad”, indicó.