La EPS Grau informó que, el sábado 18 de octubre, se ejecutó un operativo de detección y erradicación de conexiones clandestinas de agua potable; además de acciones de cierre de conexiones a usuarios formales por mantener una deuda vencida.

Según explicó la Gerencia Comercial, en coordinación con la Subgerencia de Cobranza se intervino en el balneario de Colán, a la altura del sector La Costanera; donde se realizó un total de 40 cierres simples de conexiones de agua potable; al mantener los usuarios intervenidos una deuda igual o superior a dos meses.

Asimismo, con el apoyo de la servis Triveca, se logró detectar la instalación no autorizada de seis conexiones de agua potable; las cuales fueron retiradas por el personal técnico especializado.

En estos casos, se notificó y sensibilizó a los encargados de los predios intervenidos para la regularización de su situación legal con la empresa; con el objetivo de que puedan formalizarse como usuarios, previo pago de un recupero por consumo no autorizado.

La EPS Grau recalcar que estas acciones se realizan de forma periódica en todo el ámbito de la empresa; con el objetivo de sincerar la facturación y por ende incidir de manera positiva en la recaudación; lo cual se refleja a su vez en la sostenibilidad económica y operativa de la entidad prestadora.