Una mujer fue detenida por personal de la comisaría de San Martín tras ser acusada del hurto de una laptop dentro de la Gerencia de Desarrollo Local de la municipalidad de Veintiséis de Octubre. Otor sujeto también fue intervenido debido a que fue quien la compró a S/ 180.

La detenida fue identificada como Rosita P.P (29 años), quien fue interrogada después de ingresar a la comuna a ver a su padre. Según el acta policial, la mujer negó haber hurtado la laptop, pero después aceptó que la sustrajo y fue vendida por 180 soles en el mercado de Piura (La Cachina).

Fue en ese entonces que la policía la trasladó hasta el puesto donde la vendió y el dueño Ricardo N.L (38 años) dijo que ya la había vendido a otra persona, sin embargo, al verse acorralado, entregó la laptop a los agentes.

Ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias de correspondientes.