Agentes de la Divincri Piura intervinieron a tres sujetos implicados en el presunto delito de secuestro, en agravio de un joven de 21 años, ocurrido en la Urb. Ignacio Merino, en Piura.

Según denunció la madre de familia MJ.B.L. (43), que su hijo, M.A.A.B.(21), habría sido víctima del delito contra la libertad, en la modalidad de secuestro por parte de tres sujetos, quienes lo habrían interceptado y llevado a bordo de dos motocicletas, aludiendo una supuesta deuda de S/ 1,300.

Ante esta grave denuncia, la policía desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar al agraviado en un inmueble ubicado en la urbanización Ignacio Merino, donde funciona un taller mecánico y cochera de vehículos. En el lugar, se intervino a Luis Fernando M.O.(24), de nacionalidad peruana, y Xiolymar P.D. (53), de nacionalidad venezolana, quien tenía en su poder el equipo móvil del agraviado.

Posteriormente, en los exteriores de la Divincri PNP Piura, se intervino a una tercera persona identificada como Luz Marianny V.C. (30), también de nacionalidad venezolana, quien fue reconocida por el agraviado como una de las autoras del hecho delictivo. Se le halló dos equipos telefónicos y tarjetas bancarias.

Al estar en flagrancia delictiva, los tres sujetos fueron conducidos y puestos a disposición de la unidad especializada, para continuar con las diligencias e investigaciones de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.