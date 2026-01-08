La Contraloría de República advirtió que la obra de “Creación y equipamiento del local municipal de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre” se ejecuta sin observar lo establecido en el expediente técnico y, además, no se cuenta con el personal clave por parte de la empresa contratista. La obra está valorizada en S/ 26’206,374, según el contrato de ejecución suscrito.

Según el informe N° 051-2025-OCI/6042-SCC, la obra la ejecuta la empresa Constructora e Inmobiliaria Ensamar S.R.L, que solicitó el adelanto directo por el monto de S/ 2’260,637, que fue entregado el 30 de octubre del 2025. La obra se inició el 18 de noviembre de 2025.

Según la inspección realizada el 25 y 27 de noviembre por la comisión de control, se advirtió que la obra se viene ejecutando sin observar lo establecido en el expediente técnico.

Los auditores detectaron tres incumplimientos específicos que generan riesgo de pagos por conceptos no ejecutados o materiales de menor costo. Se advirtió que se instalaron techos traslúcidos en lugar de planchas de ethernit de 10 pies (gris), como exige el presupuesto y análisis de precios unitarios, al 25 de noviembre de 2025; el cartel aún no había sido colocado en un lugar visible, a pesar de que la obra inició el 18 de noviembre y en el momento de la inspección se encontró al personal recién preparando los soportes.

“Sin embargo de la visita de inspección realizada el 25 y 27 de noviembre de 2025, la comisión de control constató la construcción de las obras provisionales, las cuales fueron construidas con techo traslúcido, que no guarda relación con lo dispuesto en el análisis de precios unitarios del presupuesto de almacén y guardianía”, indica el informe de Contraloría.

La comisión detectó que en la excavación masiva realizada con maquinaria, no se evidenció la conformación de las banquetas perimetrales requeridas por el expediente técnico (partida valorizada en S/ 76,483).

Se identificó el riesgo de afectar la calidad del proceso constructivo y la vida útil de la obra debido a la posible ausencia del personal clave del contratista. Según las bases exigen un plantel profesional que incluye: residente de obra, especialistas estructurales en arquitectura, metrados, comunicaciones, impacto ambiental, seguridad e instalaciones sanitarias.