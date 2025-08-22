El director general de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, Eduardo Álvarez, expresó su preocupación debido a que el 48% de hogares del distrito de Bellavista, en Sullana, reportan renuencia y viviendas cerradas para realizar el control larvario.

Para ello, el lunes 25 se realizará una reunión multisectorial donde solicitará a la Municipalidad Distrital de Bellavista adoptar otras medidas, entre ellas la reactivación de la Ordenanza Municipal.

En ese sentido, se ha establecido realizar una segunda intervención de recuperación de viviendas y una segunda jornada de fumigación con acompañamiento de autoridades, actores sociales y líderes de la comunidad con el fin de lograr las metas de intervención en la totalidad de las viviendas.

La autoridad sanitaria reiteró su llamado a la población a entender que el avance del dengue difícilmente se puede controlar si los pobladores no colaboran con las tareas de control de larvario y fumigación.

Desde la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, recordó a la población que la prevención empieza en casa.