Ante el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de presentar un proyecto de ley para el cambio de Constitución, el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, se mostró en desacuerdo y dijo que no quiere vivir como en Venezuela.









Rechazo

La autoridad edil precisó que el pedido del presidente Pedro Castillo es una pérdida de tiempo y espera que el Congreso reciba el proyecto de ley, lo debata y lo archive definitivamente, ya que es una pérdida de tiempo y el Gobierno debe centrarse en los problemas que aquejan a la ciudadanía.

“Hablamos de los extranjeros que están tomando parques porque no tienen dónde dormir, no tienen comida, hay que preguntarles a los extranjeros cómo comenzó esa pesadilla para ellos, y la respuesta que nos van a dar es precisamente con el cambio de su Constitución. Evidentemente, yo me muestro en contra, es una propuesta que presentará el EjecutivoADO EMOPR y estoy confiado que el Congreso la tomará y archivará de inmediato para no estar perdiendo tiempo en esas cosas”, señaló Díaz Dios.

El burgomaestre hizo un llamado al mandatario a centrarse en temas que aquejan a la población, principalmente en medidas para la Seguridad Ciudadanía. “En todo caso centremos el debate político en los temas que realmente a la población le interesa, el agua, saneamiento, las pistas, veredas y seguridad ciudadana”, insistió.

Por su parte, el constitucionalista Carlos Hakansson precisó que el anuncio presidencial para convocar un referéndum que consulte a los ciudadanos si quieren una nueva Constitución, recicla la discusión inducida por el Gobierno y que conduce hacia un mismo destino, que es la Asamblea Constituyente.