A menos de 15 días de finalizar el año 2022, las autoridades regionales y locales no han logrado gastar todo el presupuesto otorgado por el Gobierno central para las obras en la región Piura. El gobierno regional reporta 75.4% en gastos de proyectos de inversión y la Municipalidad Provincial de Piura el 65.8%.





Ejecución

Según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al gobierno regional se le otorgó un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de 621´335,661 soles, luego el Presupuesto Inicial Modificado fue de S/ 1´063,171,359, reportando un avance del 75.4%, pero como sede principal solo ha ejecutado el 56.8%, mientras que otras sedes o unidades ejecutoras reportan un mayor porcentaje en inversión.

Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Sullana registra un mayor alto porcentaje (75.7% a comparación de las otras provincias de la región Piura). Le sigue la municipalidad de Morropón 69.8%, Piura 65.8%, Ayabaca 63.2%, Talara 57.6%, Paita 57.4%, Huancabamba 55.2% y Sechura con menor porcentaje 41.6%.

Para la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco García, el porcentaje ejecutado representa una de las más altas ejecuciones en los últimos años, sin embargo, no es suficiente en cuanto a obras se requieren en la región. “La ejecución presupuestaria debe ser el 95% o 98%, esto vuelve a reportar la falta de capacidad de los técnicos encargados de estas áreas. Con todas las necesidades, teniendo dinero y no se ejecuta, no porque no hay, sino que teniendo y no se hace, teniendo la necesidad y aprobaciones”, indicó la docente de la Universidad de Piura.

Asimismo, explicó que la región Piura necesita de obras de infraestructura, buenas carreteras, hospitales, abastecimiento de centros de salud, sin embargo, aún se reporta deficiencia en estos sectores. “Descolmatación de los drenes, canales, se aproximan las lluvias”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde Juan José Díaz, señaló que la comuna empezó con un bajo presupuesto de 12 millones de soles para atender a 10 distritos, mientras que el GORE con más de mil millones de soles de presupuesto.

“En base a gestiones hemos logrado multiplicar estos recursos. No es que me dan en enero o febrero sino por partes. Algunas obras se incorporan en noviembre, diciembre, donde la buena pro la tenemos en la quincena de diciembre, entonces no da tiempo a pagarle al contratista, por ejemplo, tenemos la obra de Los Tallanes, 5 millones de soles en ejecución, ahí son 5 punto menos en ejecución y no es justo decir no se ejecutó”, explicó la autoridad edil.