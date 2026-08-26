El ministro de Trabajo, Juan Sheput, cuestionó a las autoridades pasadas de no ejecutar las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño, y dijo que la Fiscalía debería evaluar denunciar y el Poder Judicial juzgar las omisiones de estas gestiones pasadas.

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El titular de Trabajo precisó que el avance en los trabajos de prevención dependerá de los gobiernos regionales y locales, sin embargo, aclaró que en cinco años no se ha hecho casi nada, cuestionando a las autoridades nacionales. .

“En estos meses haremos lo que no se ha hecho en casi cinco años. En cinco años los anteriores gobiernos no han hecho absolutamente nada, nada de nada, y han tenido toda la plata del mundo. Entonces, la historia los juzgará o las cortes penales, pero es verdaderamente monstruoso que los gobiernos del señor Pedro Castillo, Francisco Sagasti, de la señora Dina Boluarte, del señor Vizcarra no hayan hecho absolutamente nada sabiendo ellos de que estábamos a puertas de un fenómeno El Niño”, señaló Sheput.

Aclaró que la falta de obras de prevención es iniciativa de los presidentes, “yo en ese sentido siempre voy a la cabeza. La iniciativa tiene que venir del presidente. Yo, por ejemplo, el día de hoy (ayer) estoy acá por iniciativa de la presidenta. “Por eso estoy acá, eso se llama voluntad política. Pero toda voluntad política era comprarse un Rolex e irse a pasear por la calle de Jirón de La Unión, no”, indicó.

De otro lado, Sheput anunció que el Gobierno ha tomado la decisión política de incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1,300. La medida, acordada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ejecutará en dos fases: una primera alza de S/ 70 estimada para este año y un ajuste posterior de S/ 100 previsto para el próximo semestre. En esa línea, precisó que se vienen reanudando los espacios de diálogo con los gremios empresariales y trabajadores para abordar estos aspectos de productividad laboral.

Asimismo, anunció que la próxima hará una visita técnica a la infraestructura hospitalaria del norte del país en compañía de la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval, con el fin de evaluar la capacidad de respuesta sanitaria en la zona.

“A pesar de que está en un estado calamitoso, por lo menos está estable, pero en cuidados intensivos. Ahí tenemos que conseguir una persona que permita repensar EsSalud y rediseñarlo, reorganizarlo para que de esa manera pueda brindar un buen servicio”, precisó Sheput.