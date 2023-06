La Contraloría detectó que la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, adjudicó la buena pro a un postor que no cumplía con los requisitos estipulados en las bases integradas de procedimiento de selección de licitación pública para el Programa del Vaso de Leche 2023, afectando la legalidad e integridad en las contrataciones públicas.

De acuerdo al Informe de Acción de Oficia Posterior N° 003-2023-2-6042 a través del Órgano de Control Institucional de dicha a municipalidad, la convocatoria se inició el 23 de noviembre 2022 para la adquisición de productos alimenticios para el Programa de Vaso de leche, cuyo objeto era la contratación de dos productos: leche evaporada entera x 410 gramos (Item 1), hojuelas precocidas de avena, quinua, kiwicha, maca, azúcar rubia, fortificada con vitaminas y minerales (Item 2) para la atención de 5,328 beneficiarios por un año.

Una primera observación es que en el expediente de contratación no se ha evidenciado documento alguno con la evaluación efectuada por la entidad referente al motivo de la ausencia del titular de la comisión, a efecto de determinar su responsabilidad.

El 16 de enero, a través del presidente suplente Gerardo Abendaño, dio a conocer al gerente municipal que el 11 de enero de 2023 se otorgó la buena pro del Item 2 a la empresa Inversiones Chisal S.R.L por el monto de 507.180 soles . Mientras que el Item 1 fue para Corporación de Distribuciones y Servicios del Norte SAC, pero se declaró desierta por no cumplir con los requisitos.

Para ello, el documento precisa que Inversiones Chisal consigna el Certificado de Inspección y Evaluación Técnico Productiva de Planta, pero no corresponde al producto objeto de la convocatoria, toda vez que no se encuentran los componentes maca ni azúcar rubia, por lo tanto, no está cumpliendo con lo establecido.