Tras el pedido de censura de la Mesa Directiva del Congreso por la distribución de comisiones, especialistas consideran que esta acción no es pertinente y se debería respetar las decisiones ya tomadas por el parlamento. Además, señalan que esto retrasa el trabajo de la gestión del presidente Pedro Castillo Terrones, la cual debe dedicarse a solucionar la crisis económica y sanitaria en el país, por lo que debe priorizar la reactivación económica y acelerar el proceso de vacunación frente a una tercera ola del COVID-19.

Censura

La designación en las comisiones parlamentarias no le habría caído nada bien al presidente de la República y a los miembros del partido Perú Libre, por lo que estaría pidiendo la censura, para el cambio en dos comisiones, la de Presupuesto y Educación, y por ello se habría reunido con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Al respecto, el abogado Juan Carlos Álamo Castro dijo que el planteamiento de la censura se encuentra enmarcada dentro del parámetro legal, pero se debe evaluar si sería pertinente en esta etapa de inestabilidad política.

“En el caso que se quiebre justamente una de las directrices que estipula el mismo Congreso definitivamente se tendría que aplicar, independientemente del momento que sea, ya sea al inicio o final del gobierno. Sin embargo, lo que trataría Perú Libre es de tener una bancada más débil, más blanda, pero se debería evaluar para tener más gobernabilidad sin perjudicar al país”, explicó Álamo Castro.

Asimismo, precisó que los responsables de cada comisión deben reunir los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia, ya que habría algunos que no cumplen con ese perfil poniendo en riesgo el buen funcionamiento del Congreso. Ante esta situación, indicó que se debe priorizar los temas de estabilidad política y económica para el desarrollo del país.

“Tenemos a grandes luces, los portavoces de los seis grupos parlamentarios que conforman la mesa directiva, muchos no cuentan con el perfil, por lo que se espera que se cumpla el objetivo de cada comisión, es decir que hagan un trabajo con la finalidad de vigilar y reglamentar en beneficio de todos los peruanos”, señaló el especialista en temas políticos.

Por su parte, la excongresista de la República, Angélica Palomino, indicó que Perú Libre tuvo dos oportunidades para tener la presidencia de la comisión de Educación, sin embargo, no la habrían luchado por lo que quedó en manos de Renovación Popular.

“Lo que pasa que esto es un tema de “negociación”, para asumir la presidencia de las comisiones, si tú no tienes un vocero que entre comillas negocie tus intereses, no va a ver respuesta y ya tuvieron dos oportunidades para ver el tema de Educación, sino han podido trabajar, conversar y llegar, lamentablemente no ha sido prioridad para el que ha negociado”, dijo Palomino.

Sostuvo que no hay porqué censurar a la mesa directiva ya que ellos no pidieron esta presidencia. Además, que han tenido tiempo para decidir, conversa y negociar, pero no lo han hecho en su debido tiempo por lo que deberían aceptar estas designaciones.

“¿Por qué censurarían a la Mesa Directiva?, porque no les dieron lo que ellos no pidieron, por qué lo censurarían. Yo creo que esta censura no va a prosperar”, aseguró la exparlamentaria.

Mientras tanto, el exministro de Educación, Idel Vexler, estimó que ante las situaciones que a traviesa el país frente a la situación política, el nuevo gobierno debe enfocarse en su problemática, como es la vacunación, la reactivación económica, el alza de precios, lo que sí afecta al país, ya que estas comisiones deben elegirse según votación y no por gustos y otros intereses.

También considera que las autoridades deben estar evaluando ya el inicio del año escolar de manera presencial el próximo año y dejar de lado el enfrentamiento.

“Me imagino que en los próximos plenarios se discutirá y se tomará una decisión, pero particularmente lo veo muy difícil que el pleno acepte la censura en vista de partidos políticos que han elegido dicha directiva. No creo que Perú Libre tenga más opción”, dijo Vexler.

Además, pidió a las nuevas autoridades a trabajar bajo principios y reglamentos, respetando la decisión del Congreso y la independencia de poderes, que es lo que garantiza la verdadera democracia en el país.