Científicos peruanos hallaron varado en la costa norte del país a un tiburón megaboca o de boca ancha (Megachasma pelagios), una de las especies más raras y menos observadas del mundo. El caso se convirtió en el segundo registro de este pez en la región Piura en menos de un mes .

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) informó que especialistas de su Laboratorio Costero de Paita atendieron el hallazgo el 17 de diciembre, luego de que el ejemplar fuera encontrado en una zona rocosa entre la playa Gaviotas y el centro poblado de Yacila.

Un ejemplar de más de cuatro metros

El tiburón megaboca tenía una longitud de 4,52 metros y fue ubicado en un entorno de difícil acceso, caracterizado por rocas y playas angostas.

En el lugar, los investigadores realizaron mediciones, observaciones externas y evaluaciones técnicas, aunque el Imarpe precisó que el ejemplar se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que limitó la obtención de algunos indicadores biológicos clave.

Una especie poco conocida y de amplia distribución oceánica

El Imarpe explicó que el Megachasma pelagios es un tiburón pelágico que se alimenta por filtración y habita en ambientes oceánicos desde la superficie hasta los 1.500 metros de profundidad, principalmente en aguas tropicales.

Esta especie se distribuye en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, y en el caso del Perú se han registrado algunos varamientos y capturas incidentales, sobre todo en el norte del país, asociadas a la pesca con redes de deriva.

Llamado a la investigación y monitoreo

“Se sabe muy poco de esta especie, por lo que se requiere más investigación sobre su ecología, uso del hábitat y los posibles efectos de la pesca”, señaló el Imarpe.

La institución advirtió que, debido a su rareza, historia natural y sensibilidad a la captura incidental, estos eventos deben ser monitoreados de manera continua.

Antecedente reciente en Talara

A fines de noviembre, medios locales informaron sobre el hallazgo de otro tiburón megaboca varado en la playa Negritos, en la ciudad de Talara, también en la región Piura.

El caso generó atención debido a que se trata de una especie extremadamente rara, aunque se reportó que varias personas manipularon y cortaron el ejemplar, sin esperar la intervención de especialistas ni considerar los riesgos sanitarios.

De acuerdo con información citada por el diario El Comercio, desde que el tiburón megaboca fue identificado por primera vez en 1976, se han registrado menos de 300 avistamientos en todo el mundo.

Datos clave