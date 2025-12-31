La acumulación de cables en desuso de empresas de telecomunicaciones en la infraestructura urbana representa un riesgo significativo para la seguridad eléctrica y ciudadana, puesto que estos cables obsoletos interfieren con la red eléctrica, aumentando la posibilidad de fallas técnicas, cortocircuitos y accidentes, dijo un vocero de la empresa Enosa.

Ante esta situación, la empresa durante el año, envió comunicaciones a las Municipalidades de Piura, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Castilla y al Gobierno Regional de Piura. En estos documentos se señala la remoción inmediata del cableado aéreo en desuso, en cumplimiento de la Ley N° 31595, que establece un plazo máximo de 24 meses para su retiro en zonas urbanas.

Enosa alertó sobre otros problemas que afectan la infraestructura eléctrica, como construcciones de voladizas y publicidad externa sin respetar las distancias mínimas de seguridad, así también como la proliferación de basurales en diferentes zonas.

La empresa recomienda la necesidad de una intervención coordinada con las municipalidades y organismos fiscalizadores para mitigar estos riesgos y garantizar el buen funcionamiento del servicio eléctrico en la región.