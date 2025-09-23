El Comité de Gestión Regional Agrario de Piura (CGRAP), presidido por el Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Agricultura, fijó como plazo el 24 de septiembre para que más de 30 entidades públicas, privadas y municipios informen sobre las medidas aplicadas para proteger agua, agricultura y bosques frente al cambio climático.

Se trata de los Planes Operativos Institucionales (POI) de 2020–2024 y del primer semestre de 2025, que deberán presentar ante el MIDAGRI detallando actividades, proyectos, recursos y plazos. La consolidación de estos informes permitirá medir avances reales en medidas climáticas y orientar mejoras en la gestión de recursos naturales.

La información será usada para una matriz de seguimiento que evalúe en cifras el cumplimiento de 50 medidas: 39 de adaptación, destinadas a proteger agricultura, bosques y agua; y 11 de mitigación, enfocadas en reducir emisiones con prácticas sostenibles en ganadería, arroz, cultivos permanentes y reforestación.

“El reto es pasar del discurso a la verificación. Desde la Dirección Regional de Agricultura coordinaremos que cada institución cumpla con sus reportes y que el presupuesto articulado se traduzca en beneficios directos para el agro”, señaló el director regional de Agricultura, Antonio Valdiviezo Palacios.