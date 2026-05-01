En el penal de Piura será internado por nueve meses Luis Alejandro Rojas Guillén, presunto sicario que asesinó a la médico pediatra, Minosska de Jesús Lazo Pinto; luego que el Poder Judicial le dictó 9 meses de prisión preventiva como presunto autor del delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas.

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, Cecilia González Novoa, dictó dicha medida en audiencia realizada el día de ayer, luego que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas solicitó la prisión preventiva contra Guillén Rojas.

Al supuesto sicario se le investiga por este delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, luego que el pasado 12 de abril a las 10 de la noche, personal policial de la División de Investigación Criminal (Divincri), llegaron hasta su domicilio ubicado en la calle Emilio Vignolo del distrito de Castilla.

Precisamente en la que sería su habitación, tal como lo aseguró la dueña de la casa, tras un registro minucioso encontraron debajo de una cama de madera un paquete de forma ovoide, precintado con cinta adhesiva, en cuyo interior había una bolsa negra conteniendo hierbas secas, tallos y semillas al parecer de marihuana. En total se encontró 970 gramos de droga.

Según la fiscalía, Rojas Guillén usaba su casa para el almacenamiento de drogas, específicamente marihuana, tal como lo acredita el acta de la intervención policial realizada el 12 de abril.

Recordemos que el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura reprogramó hasta el próximo martes 5 de mayo la audiencia de prisión preventiva contra los cinco implicados en el crimen de la doctora Minosska de Jesús Pinto Lazo.

Según la tesis del Ministerio Público, estas personas serían partícipes en el presunto delito de sicariato agravado que se castiga con cadena perpetua. Entre los implicados se encuentra Luis Alejandro Rojas Guillén (a) “Gordo”, quien sería el sicario que atentó contra la doctora y que fue capturado el martes en la tarde en el interior de un bar.

También se encuentra Junior Miñán Seminario, Cristian Sócola Bayona, Sergio Sevillano Gutiérrez y William Seminario Girón (viudo de Pinto).