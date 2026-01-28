La Contraloría General de la República advirtió que el Hospital de Apoyo II-2 de Sullana funcionaría con graves deficiencias, como equipos de Rayos X que no cuentan con licencia que emitan radiación ionizante, que podría ser perjudicial para la salud del personal y los usuarios. Asimismo, alertó sobre el desabastecimiento de medicamentos en Emergencia y la existencia de ambientes en condiciones inseguras.

El informe de visita de control 028-2026-CG/SALUD-SVC del 13-01-2026 revela las situaciones adversas en el hospital de la avenida Santa Rosa.

Durante la inspección a las instalaciones, realizada junto a la directora María Torres y el administrador Luis Castro Alamo, la comisión de control constató que los equipos biomédicos no cuentan con licencia de operación del IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear), que les autorice operar equipos que emitan radiación ionizante, cuyas dosis de exposición a la radiación debe ser controlada, por ser perjudicial para la salud. Asimismo, indican que estas licencias y registros deben ser revalidados cada cinco años.

Además, no cuentan con el Certificado de Control de Calidad para garantizar la seguridad del paciente, asegurando que el equipo funcione correctamente y emita la mínima radiación necesaria y para asegurar imágenes diagnósticas de alta calidad, lo que pemite diagnósticos médicos precisos y reduce errores, cumpliendo con las normativas de protección radiológica.

El órgano de control también indica que los equipos sin licencia IPEN son: Rayos X estacionario digital, Rayos X rodable, Rayos X rodable con arco en C y Rayos X con fluoroscopia.

Los miembros de Contraloría añaden que el personal técnico de tecnólogos no cuenta con dosímetros de radiación ionizante, equipos que permiten estimar la cantidad de radiación ionizante recibida tras la exposición a la radiación. Estos equipos son esenciales y su uso es obligatorio en hospitales para la protección de los tecnólogos médicos, personal asistencial y pacientes.

Otro de los hechos detectados es que el ecógrafo portátil marca Mindray cuenta con el transductor convexo inoperativo. Este está ubicado en Emergencia del Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa, situación que afectaría la atención oportuna a los pacientes que requieran diagnóstico por imágenes.

La Contraloría también revela que en el ambiente de medicina de Emergencia existen camas con óxido, en mal estado y colchones deteriorados. También hallaron veladores y mesitas con presencia de óxido que requieren mantenimiento.

Asimismo, la infraestructura de los diferentes ambientes del nosocomio presenta condiciones inseguras de uso, debido a la presencia de fisuras en muros, deterioro de pintura, humedad en muros y techos. A la vez, el desprendimiento de cerámicos en pisos y muros, deterioro de puertas, juntas de dilatación en mal estado y ambientes con trabajos no culminados.