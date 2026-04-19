La EPS Grau intervino el asentamiento humano Los Ángeles, en el distrito Veintiséis de Octubre, donde detectó y erradicó siete conexiones clandestinas de agua potable.

Con apoyo policial y maquinaria pesada, el personal técnico anuló estas tomas ilegales conectadas a una red de 3 pulgadas, las cuales abastecían irregularmente a sectores como Nueva Juventud, Santa Isabel y Gabriel Madrid. La empresa advirtió que continuará con estos operativos

“Hemos detectado 7 conexiones, de entre 1 y ¾ de pulgada, las cuales ya han sido retiradas para evitar que se siga sustrayendo el recurso sin el conocimiento ni la autorización de la empresa”, indicaron.

Ante este panorama, la empresa anunció la continuidad de sus operativos en otras zonas; la prioridad será la erradicación de conexiones clandestinas ante su creciente demanda en dichos sectores.