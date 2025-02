Con diecisiete homicidios, la región Piura ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, después de Lima (88), La Libertad (32) y Callao (28), según las estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud. El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, y el congresista Eduardo Castillo cuestionaron la estrategia por parte de la Policía en la región, para frenar esta ola de inseguridad que se acrecienta a diario.

El primero en levantar su voz de protesta por la ola de inseguridad que se acrecienta y que cobró en los últimos días a tres víctimas mortales más, fue el alcalde de la ciudad, Gabriel Madrid Orue, quien aseguró que el jefe de la Región Policial, Manuel Farías Zapata, no tiene excusas para combatir el crimen y la inseguridad ciudadana en la región.

“La Policía ya no tiene excusas, ya tienen todo para que puedan hacer su trabajo, creo que ya es básicamente estrategia por parte del general – Manuel Farías Zapata – de que implemente adecuadamente sus unidades operativas que tiene la Policía”, recriminó Madrid Orue.

La autoridad edil recalcó que al parecer el sistema de inteligencia en la región Piura no está funcionando adecuadamente y en forma oportuna y rápida.

El alcalde de Piura anunció que solicitará inmediatamente una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y con el jefe de la Región Policial, para exigir resultados y evitar que continúe el aumento de la delincuencia y homicidios, mucho más ahora que empezará la ejecución de grandes obras en la ciudad.

“Solicitaré inmediatamente una reunión con el ministro del Interior y el general de Piura para que nos informen, a través del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, porque no podemos seguir así”, indicó Madrid Orue.

El burgomaestre informó que según el último informe de la Policía, estamos en tercer lugar a nivel nacional con índice delincuencial, lo cual causa mucha preocupación.

“Esto no debe causar alegría, sino todo lo contrario, mucha preocupación porque no se generaría los resultados que nosotros estamos pidiendo. Los números no lo están acompañando al general, no hay una disminución en la incidencia de casos delictivos, se están incrementando. Nos preocupa el inicio de grandes obras que originará un desfase”, cuestionó Madrid.

A su turno, el congresista, Eduardo Castillo aseguró que falta “mano dura” e inteligencia policial por parte del ministerio del Interior para frenar la inseguridad ciudadana.

“La estrategia de parte del ministerio del Interior está bastante débil, a pesar del despliegue de las herramientas...A la policía se le ha implementado con más de 100 camionetas, motos, lo que ellos pedían dizque para solucionar...”, dijo Castillo.

El legislador criticó al Ministerio Público y Poder Judicial por la liberación de delincuentes. “También vamos a exigir la rotación de policías, así como la de los fiscales”, finalizó.