La coincidencia entre el cambio de autoridades regionales y municipales y la posible llegada de un Fenómeno El Niño de gran intensidad configura el escenario más complejo que Piura podría enfrentar en los próximos meses.

Así lo advirtió Luis Miguel Morán Yáñez, presidente de la Comisión Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, durante una entrevista con el medio digital Norte Sostenible. El especialista calificó esta coyuntura como una verdadera “tormenta perfecta”.

Morán sostuvo que el principal riesgo no solo radica en la intensidad del fenómeno climático, sino en que la transición de autoridades se producirá en un momento en el que la región necesitará capacidad de decisión, continuidad en la gestión y coordinación permanente para responder a una eventual emergencia.

El especialista señaló que las actuales autoridades mantienen la responsabilidad de continuar ejecutando acciones de prevención hasta el último día de su mandato y advirtió que no puede producirse un vacío de gestión durante el proceso de transferencia.

“No se van ahorita, o sea, tienen que trabajar, tienen que ser responsables en lo que tienen y entregárselo a la nueva autoridad”, manifestó.

A su juicio, tampoco corresponde que quienes asumirán funciones el próximo año argumenten desconocimiento sobre la situación que recibirán.

“No puede ser que yo no hago nada porque ya me voy y el que viene: ‘yo no sé nada porque recién entró’. No. Tiene que ser un trabajo entre ambos”, sostuvo.

Para el presidente de la Comisión Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, la coordinación entre las autoridades salientes y las que asumirán el 1 de enero será determinante para enfrentar un eventual escenario de lluvias intensas.

Morán recordó que los actuales candidatos participan en un proceso electoral sabiendo que podrían asumir sus funciones en medio de una emergencia climática.

“Ellos saben que se están presentando a una contienda electoral donde pueden salir electos con esas condiciones”, indicó.

Añadió que quienes aspiran a gobernar Piura deben asumir desde ahora el compromiso de prepararse para enfrentar ese escenario. “Ya están advertidos que ellos van a recibir una situación crítica y si se postulan es porque van a asumir ese reto”, expresó.

El especialista también llamó la atención sobre la forma en que suelen conformarse los equipos técnicos de las nuevas administraciones, una práctica que, según dijo, termina debilitando la capacidad del Estado para responder a situaciones de emergencia. “El candidato en realidad no tiene por qué saber de todo. Lo que sí hay que saber es rodearse de gente que sepa”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó que muchas veces prevalezcan los compromisos políticos adquiridos en la campaña.