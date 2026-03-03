El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la costa y sierra de Piura, hasta el miércoles 4 de marzo.

La Dirección Zonal 01 del Senamhi publicó el Aviso Meteorológico Regional N° 032, en el que prevé precipitaciones en la costa y sierra norte con vigencia para el martes 3 al miércoles 4 de marzo del 2026. De esta manera, informó que se presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad y se prevé incremento de la cobertura nubosa y sensación térmica en horas de la tarde y por la noche, con ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Además, se esperan lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad en la costa de Tumbes y en la costa interior de Piura. S

egún los indicadores, las lluvias se presentarán en una parte de Talara, Sullana, Morropón, Piura, Ayabaca y Huancabamba y se extenderían en estas mismas localidades para el miércoles 4 de marzo. Pese a que en Piura ciudad se han ausentado las lluvias, en Bocatoma Chipillico se registró un acumulado de 24.4 mm (litros por metro cuadrado), Chalaco 21.2 mm, Santo Domingo 17.2 mm, Malacasi 12.6 mm, mientras que otros distritos registraron un menor acumulado.

En tanto, la estación El Ciruelo registró un acumulado de 33.8 mm, Puente Macará 20.4 mm, San pedro 20.8 mm y Hacienda Bigote 16.4 mm.Ayer en horas de la tarde se registró una lluvia torrencial en Chulucanas.

Las calles se volvieron a inundar y la población se mantuvo en alerta por la inundación de sus viviendas.Mientras que en el distrito de Canchaque (Huancabamba), también llovió fuerte. Según el Senamhi, la imagen satelital de las 16:20 de la tarde se detectó núcleos convectivos en desarrollo sobre la provincia de Morropón.

Ante las constantes lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó que el río Alamor, en la región Piura, registró un caudal de 378.81 m³/s a las 6 de la mañana, en la estación hidrológica Alamor, ubicándose en el umbral naranja. Es así como el COEN advirtió que la potencial área de afectación sería el centro poblado de Alamor, ubicado en la provincia de Sullana.

Asimismo, el COEN precisó que el río Chira alcanzó a la 01:00 hora de ayer lunes 2 de marzo un caudal de 1,135.08 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Puente Simón Rodríguez, en la provincia de Paita, ubicándose en el umbral naranja.

Es así que con este caudal el río Chira podría desbordarse y los centros poblados que se encuentran en peligro son Miramar, Amotape, San Jorge, Rinconada, Paredones, San Felipe De Vichayal, Las Valencias, Tamarindo, Querecotillo, Vichayal, Salitral, Sojo, Marcavelica, Tangarara e Isla San Lorenzo.