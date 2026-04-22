Los padres de la médico pediatra, Minosska de Jesús Pinto Lazo, asesinada de dos disparos en la cabeza el pasado 10 de abril, en sus declaraciones ante las autoridades, revelaron que notaron que William Seminario Girón le habría “tenido celos profesionales” y que además en dos oportunidades le fue infiel.

De acuerdo con el expediente N° 02350-2026-0-2001-JR-PE-04 a la que Correo accedió, Alejandro Pinto y Clara María Lazo de Pinto, aseguraron durante sus respectivas declaraciones que Seminario Girón le fue infiel a su hija, Minosska Pinto y que ella no habría terminado la relación porque “no quería que su hijo pequeño se quedara sin padre”.

En su testimonio, Alejandro Pinto aseguró que notó cierto celo profesional por parte de Seminario hacia su hija Minosska. “Notaba celos profesionales de parte del esposo de Minosska hacia ella por la diferencia de los ingresos económicos entre ambos y las especializaciones médicas con las que contaba su hija”, se lee en la carpeta fiscal ingresada al Poder Judicial donde se solicita la prisión preventiva para cinco implicados en su muerte.

Pinto agregó a las autoridades que el esposo de su hija es accionista de un centro médico en Talara, y que en los dos últimos años le solicito préstamos de dinero “para solucionar problemas de liquidez para su centro médico”, que superan los más de 15 mil dólares americanos y otros préstamos solicitados con posterioridad por altas sumas de dinero.

Subrayó que su hija no tenía problemas económicos debido a que sus ingresos eran altos.

De otro lado, hoy miércoles 22 de abril se realizará la audiencia de prisión preventiva contra cinco implicados en el crimen de la médico pediatra, Minosska Pinto Lazo, entre los que se encuentra su esposo y también médico, William Seminario Girón.

La fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para que en dicho periodo los investigados permanezcan encarcelados mientras se reúnen más pruebas para la etapa del juicio. Esto se aplica cuando existe graves sospechas sobre el actuar de los investigados en un hecho delictivo.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el caso es investigado como un delito de sicariato en su forma agravada, lo cual podría derivar en una cadena perpetua contra los que resulten responsables de la violenta muerte de Minosska Pinto.