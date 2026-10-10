¡La prevención llega hasta la puerta de los hogares! La Red Asistencial Piura de EsSalud, bajo el liderazgo de su gerente, el doctor José Augusto Albines Trelles, puso en marcha una jornada de vacunación intersectorial en Chulucanas, con el propósito de facilitar el acceso a las vacunas y reforzar la protección de las familias frente a diversas enfermedades.

Esta importante intervención se desarrolla de manera articulada con el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Subregión de Salud Morropón-Huancabamba y el Hospital de Chulucanas, sumando esfuerzos para acercar los servicios de salud a quienes más los necesitan.

Como parte de la campaña, desde el lunes 12 de octubre, tres brigadas de vacunación recorrerán casa por casa durante un mes, facilitando el acceso a las vacunas del esquema regular y promoviendo que las familias completen sus dosis pendientes. La estrategia permitirá llegar directamente a los hogares y fortalecer la cultura de prevención en la población.

Durante el lanzamiento, el gerente de la Red Asistencial Piura, José Augusto Albines Trelles, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones sanitarias para impulsar la vacunación, ampliar el acceso a los servicios de salud y proteger a la población en sus diferentes etapas de vida.

La actividad también contó con la participación del director de la Subregión de Salud Morropón-Huancabamba, C.D. Halbert Cueva Córdova, quien formó parte de esta iniciativa conjunta orientada a reforzar las acciones preventivas en la provincia de Morropón.

Uno de los momentos más representativos de la jornada fue la vacunación de un bebé de seis meses y una adulta mayor, dos generaciones que simbolizan la importancia de cuidar la salud desde los primeros meses de vida hasta la edad adulta mayor.

Con esta campaña, la gestión de José Augusto Albines Trelles al frente de EsSalud Piura fortalece la articulación con el sector Salud para acercar la vacunación a las familias de Chulucanas y promover una atención preventiva más accesible.