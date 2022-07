Integrantes de la autodenominada banda de extorsionadores “Los Gallegos del Tren de Aragua”, hicieron detonar una granada en el frontis del disco bar “Techi” en la Zona Industrial de la provincia de Piura, exigiendo dinero a la propietaria, caso contrario habrá pérdidas humanas, sino se “alinean” con ellos.

Ocurrió cerca de las 11.45 de la noche del último lunes, cuando dos sujetos en una motocicleta, al parecer venezolanos, arrojaron a la fachada del local de la manzana 221 lote 13, dicha granada que explotó al costado de una mototaxi y dejó herida en la cara a la dueña del local y causó daños en el bar.

Con este hecho, los extorsionadores vienen causando temor a la propietaria para que acceda a sus pedidos.

Incluso, le enviaron mensajes atemorizantes. “Seguimos implantando. Piura es territorio gallego. Todo lo relacionado con las disco-bar es territorio nuestro. Seguiremos implantando la alineación en una sola. No salgan con el cuento en las noticias…”

También le lanzaron la advertencia a las extranjeras y público que asiste a estos locales. “Todas las chicas venezolanas que asisten a las disco-bar, Techi, Inka Perú, Bahía, La Charapa, Señor Perú, La Favory y todo el público en general, a cuidar su integridad. (…) No sigan arriesgando sus vidas en estos establecimientos que no se encuentran alineados. No dejen que haya pérdidas humanas”, indica el mensaje.