Por el plazo de 72 horas, fueron detenidos dos suboficiales de tercera de la PNP de la Unidad de Tránsito de Piura, acusados presuntamente de solicitar dinero, a través de la aplicación Yape, a un ciudadano, a cambio de no imponerle una papeleta de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito y no trasladar el vehículo al depósito municipal.





Detención

Se trata de los suboficiales de tercera de la PNP Marco Barcelata Villegas (23) y Darwin Crisanto Venegas (22), quienes vienen laborando en la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVI Piura). Ellos estarían inmersos en el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

La detención de ambos ocurrió la tarde del lunes, luego que el juez Cristhian Azabache Vidal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, con la resolución N° 01 del 8 de julio del 2022 declaró fundado el requerimiento del fiscal de la detención preliminar por el plazo de 72 horas en contra de ambos policías.

La primera intervención ocurrió a las 4:40 p.m., en la intersección de las avenidas Cáceres e Irazola, contra el suboficial Barcelata Villegas, cuando descendía de su vehículo para iniciar su labor de controlar el tránsito en esa zona.

Cinco minutos después, pero en el cruce de las avenidas Sánchez Cerro y Vice, se detuvo a Crisanto Venegas, también cuando realizaba su labor policial.

Ambos fueron detenidos luego que el pasado 21 de junio del presente año M.R.A. los denunció por haberle solicitado S/360 para no imponerle una papeleta por no tener licencia de conducir (que estaba en trámite) ni revisión técnica.

El joven aseguró que en circunstancias que se dirigía en su automóvil hacia la Universidad de Piura en compañía de su prima y una menor de edad, a la altura del grifo PECSA en la avenida Andrés Avelino Cáceres, al cambio del semáforo se estacionó a su lado una motocicleta policial de matrícula EP1-451 con dos agentes.

Según la denuncia, los policías le pidieron que se estacione pasando el semáforo y a pesar que el joven les indicó que rendiría un examen en el Hospital Cayetano Heredia, le increparon las faltas al reglamento de tránsito que había cometido y le advirtieron que también llevarían su vehículo al depósito.

Tras una breve conversación, los efectivos policiales le habrían solicitado S/360 para que, según ellos, realicen un pago al Banco de la Nación y así pueda ser eliminado del sistema de multas, al cual ya había sido ingresado.

Posteriormente, los efectivos policiales le indicaron que se dirija hasta un pampón por el colegio Americano, lugar donde le habrían dictado el número de celular 96476820 para que através de la aplicación Yape abone S/ 360 soles, el cual está a nombre de V.A.M.M.