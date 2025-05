Desde la clandestinidad, el excantante de la orquesta piurana de cumbia “La Única Tropical”, Aldair Armas, denunció que viene siendo extorsionado por una banda de delincuentes que le exigen la suma de 20 mil soles para no atentar contra su vida y los integrantes de su familia.

El cantante reveló que las extorsiones iniciaron en el mes de abril, luego que compró un bus para trasladar a su equipo a los conciertos. Además, dijo que, le enviaron un video donde los delincuentes aparecen con pistolas y municiones.

Agregó que tras abrir un restaurante, lo cerró a los 9 días de inaugurarlo, pues las extorsiones aumentaron. También ha suspendido sus presentaciones para proteger su vida, la de su familia y la de sus trabajadores.

“Asesinaron al amigo (Paul Flores), me puse a pensar en mi familia. Me he mudado, son pocas las personas que saben dónde estoy”, indicó.

Armas dijo que los extorsionadores lo vigilaban constantemente y le mandaban imágenes en tiempo real de su ubicación y que a pesar de cambiar de número telefónico, las llamadas amenazantes continuaban.

Ellos le exigen pagos de entre 3 mil y 5 mil soles por cada presentación y una cuota inicial de 20 mil soles.

“No quieres pagarnos verdad? Sé que vas a tener evento en Colán, entrarás vivo, pero saldrás muerto, podrido que te cuesta dar 20 mil soles, no quieres tu vida con....vamos a ver quien termina llorando, si tu madre o tu hija, hijo de perra”, dice uno de los mensajes que recibió Armas de parte de los extorsionadores.

El artista cuestionó la labor de la policía, porque a pesar de las denuncias poco o nada ha realizado para identificar y captuar a esta banda de extorsionadores.

“Todos los años me extorsionan, hice mi denuncia y quedó en nada”, recriminó.

Actualmente se encuentra en la clandestinidad pues teme por su vida y de su familia.