Una recompensa ofrecen los integrantes de la familia de Anthony Camizán Guerrero para quien brinde información fidedigna del paradero del suboficial de tercera de la PNP, Edixon Ronee Córdova Godos, investigado como presunto autor de su desaparición.

recompensa. A través de rede sociales, la familia Camizán Guerrero, con apoyo de sus amigos y familiares, han iniciado una campaña y han ofrecido que entregarán una recompensa para la persona que brinde información sobre el paradero de Córdova Godos, quien se encuentra como no habido desde el último viernes, día en que el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, Raúl Álvarez García, le revocó la comparecencia con restricciones por prisión preventiva.

“Se busca: Córdova Godos Edixon. Si tienes información sobre su paradero, comunícate con las autoridades. Recompensa”, dicen los flyer o volantes distribuidos en todas las redes sociales de la familia Camizán, que tienen la respectiva foto del suboficial de tercera.

Recordemos que durante la audiencia el suboficial solo estuvo unos minutos enlazado y posteriormente se retiró. El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, Raúl Álvarez García, tras declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de nueve meses contra Edixon Córdova Godos, dispuso se giren las órdenes de ubicación y captura para el investigado como presunto autor del delito de secuestro agravado en agravio del joven Anthony Iván Camizán Guerrero, desaparecido el 21 de agosto del año 2022.

La familia espera que en esta oportunidad la policía los ayude a ubicar y capturar al policía, quien sería la última persona que estuvo con Anthony, según imágenes de las cámaras de seguridad. Incluso, en el sistema de la policía, el agente ya aparece con RQ.