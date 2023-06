A diez meses de la repentina desaparición del estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Piura, Anthony Camizán Guerrero; su familia exige a la policía y fiscalía resultados inmediatos de su investigación.

Su hermano, Junior Camizán, cuestionó que tras cuatro largos meses en que un grupo de efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, encontró ropa de Anthony y manchas al parecer de sangre en el cuarto que alquilaba en Canchaque el suboficial de tercera de la PNP, Edixon Rone Córdova Godos, quien sería sospechoso de su desaparición, aún continúan a la espera de los resultados.

“Hasta la fecha no hay resultados de esos hallazgos de sangre y esperma encontrados en el cuarto del policía, según nos indican porque no hay reactivos. El policía continúa trabajando normal, mientras nuestra familia sufre por no saber nada del paradero de mi Anthony”, denunció Junior Camizán, hermano del desaparecido.

El joven, quien días atrás ofreció su motocicleta como recompensa para quien le entregué información sobre el paradero de su hermano, anunció que la próxima semana realizarán una protesta en los exteriores la División de Investigación Criminal (Divincri) para exigir celeridad en la indagación.

“Espero que mi familia, amigos y todos aquellos que conocieron a Anthony nos apoyen en esta protesta porque queremos encontrar a mi hermano”, mencionó Junior Camizán.