La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura inició investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y peculado doloso, en agravio de dicha comuna. Al alcalde se le imputa haber recibido pasajes aéreos del empresario para posteriormente beneficiarlo con servicios. El burgomaestre asegura que no entregó ningún servicio a la otra persona investigada.

En la indagación de 60 días se incluyó al proveedor de servicios de esa comuna identificado como Rawlinson Alejandro Sarmiento Loro . Según la declaración del alcalde, se trata de un vecino suyo, cuya vivienda se ubica detrás de su casa.

La indagación fiscal se inicia luego de haberse interpuesto un pedido de vacancia contra la autoridad municipal. Aquí se cuestiona que el empresario haya comprado con su tarjeta bancaria pasajes de avión con destino a Lima para el alcalde Víctor Febre Calle, en noviembre del 2022 y el pasado 29 de enero.

Del mismo modo, cuestiona que el mencionado empresario haya participado en algunas reuniones que sostuvo el alcalde distrital junto a congresistas en la ciudad de Lima, según se acredita con fotografías.

De acuerdo al pedido de vacancia en contra de Febres, se sostiene que esta compra de pasaje habría tenido el interés de un supuesto y posterior beneficio para las empresas del vecino del alcalde.

En su primera declaración ante el fiscal del caso, Carlos Pizarro Madrid, del pasado 20 de octubre, el alcalde reconoció que el vecino le compró el pasaje con su tarjeta bancaria y mediante un aplicativo, porque debía viajar la ciudad de Lima con carácter de urgencia.

“Era un domingo [...] como no podía pagar mi pasaje con mi tarjeta, como él era un vecino conocido, le pedí que me enseñe cómo era para pagar mi pasaje, pero luego yo le he devuelto con mi dinero dicho monto, el pasaje lo he pagado con mi dinero”, respondió el alcalde sobre el viaje de noviembre.

En un tenor parecido, el alcalde responde sobre el por qué el empresario le compró el pasaje el 29 de enero pasado.

“El día 29 es domingo, yo tenía que viajar extremadamente urgente para estar el día 30 de enero [en Lima] y los domingos no trabajan los funcionarios de la municipalidad, por lo tanto he tenido que sacar el pasaje con mis recursos y luego pedir la devolución de la municipalidad. En esas circunstancias, el señor Alejandro Sarmiento, como es mi vecino, vive atrás de mi casa, yo le pido pagar mi pasaje, él me indicó que podía pagar de su tarjeta y luego le devuelvo en efectivo, tal como ha ocurrido, pero no hay nada a cambio. No hay audio, no hay video o ningún documento en el que diga sácame el pasaje a cambio de algo, no hay confabulación ni perjuicio económico a la municipalidad”, agregó el alcalde.

En las disposición fiscal se ordena que la comuna remita información sobre los procesos de contratación y órdenes de servicio con los cuales supuestamente se habría beneficiado el contratista a través de sus tres empresas.

Consultado por Correo, el alcalde Víctor Febre Calle manifestó que en la denuncia hay muchas cosas que no son verdad.

“El señor en mención no tiene ningún vínculo con la municipalidad, es decir, no es funcionario, contratista o proveedor, no es nada. Que se investigue y llegue a la verdad”, finalizó el alcalde distrital de Veintiséis de octubre.