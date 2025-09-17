El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, dirigido por la fiscal provincial Fyorella Montero, viene desarrollando diligencias en el marco de la investigación preliminar seguida contra C.H.Y.A y A.M.G, en calidad de autores, así como contra M.S.M, K.A.R, A.F.B.A y J.G.A.R, como presuntos partícipes, por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Catacaos.

Estas acciones se realizan bajo la conducción jurídica del fiscal adjunto provincial José Aurelio Jiménez Moscol, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. Cabe precisar que el caso se encuentra actualmente en fase de investigación preliminar, y lo actuado en el día forma parte de las diligencias dirigidas a recabar información sobre los hechos denunciados.

Los hechos investigados se remontan al año 2019, cuando la mencionada municipalidad contrató servicios para el traslado de arena, detectándose posibles irregularidades en el proceso de contratación, ejecución y pago, contrarias a la normativa vigente.

Según la hipótesis fiscal, dichos servicios se habrían sustentado con documentación carente de veracidad, lo cual habría generado un perjuicio económico al Estado ascendente a S/89,207.80.