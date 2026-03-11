La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Cristo Nos Valga, Miguel Ángel Agurto Domínguez, y otros funcionarios por el presunto delito de colusión agravada.

Con la disposicion N° 01-2026-MP-FN-3FPCEDCFPIUR del 26 de febrero, el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura que preside, José Aurelio Jiménez Moscol, inició la investigación preliminar contra Miguel Ángel Agurto Domínguez (alcalde de la municipalidad distrital de Cristo Nos valga) y Pablo César Mena Chuyes (gerente municipal de la comuna de Cristo Nos Valga), por el presunto delito contra la administracion pública en la modalidad de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado y la entidad municipal.

También se incluye en la investigación preliminar a Carlos Enrique Tume Ayala (jefe de Obras), Adnan Miguel Lázaro Quipuzco (jefe de Unidad Formuladora), Vilma Sofia Urbina Sánchez (jefe de Logística) y Jhosafet Erick Ruiz Siccha como representante legal del Consorcio Solnor por los mismos delitos.

La investigación será realizada por la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) - Departamento Desconcentrado de Investigación de Delitos contra la Administración Pública (DIVIDCAP).

Según la denuncia, los denunciados en su calidad de miembros del Comité de Selección y funcionarios de Cristo Nos Valga habrían concertado con el consorcio Solnor para defraudar al Estado en la construcción del parque del centro poblado Cerritos, valorizada en S/ 1,691,244.09. Al parecer, se habría direccionado desde la elaboración de las bases, donde se incluyó el factor ilegal “Mejora al requerimiento”, para asegurar la buena pro.