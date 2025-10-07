Con un acto protocolar encabezado por la fiscal superior Faviola Susana Campos Hidalgo, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Piura, se dio inicio oficial a las labores de las tres Fiscalías de Flagrancia recientemente creadas en esta jurisdicción.

La ceremonia tuvo lugar en la sede de la Unidad de Flagrancia Delictiva, ubicada en el cuarto piso del edificio destinado por el Poder Judicial y contó también con la participación del juez superior David Fernando Correa Castro, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura.

El evento dio inicio de funciones de estas nuevas dependencias fiscales, que tienen como objetivo fortalecer la respuesta del Ministerio Público frente a los delitos cometidos en flagrancia, garantizando una atención oportuna, eficaz y con enfoque en la celeridad procesal.

Durante su intervención, la fiscal superior Faviola Campos agradeció al Poder Judicial por haber destinado los ambientes necesarios para la instalación de estas fiscalías, destacando la importancia del trabajo articulado entre instituciones del sistema de justicia. “Con esta implementación, continuamos avanzando hacia un modelo de atención más eficiente, que responda a las demandas de la ciudadanía y promueva el acceso a una justicia rápida y transparente”, expresó.

Asimismo, los fiscales designados a estas nuevas oficinas asumieron el compromiso de ejercer sus funciones con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio, reafirmando su disposición de trabajar de manera coordinada con las demás instituciones involucradas en la persecución penal.

La puesta en marcha de estas Fiscalías de Flagrancia representa un paso importante en la modernización y mejora del sistema de justicia penal en la región, permitiendo una intervención inmediata y efectiva frente a la comisión de delitos en flagrancia, en beneficio de la comunidad piurana.