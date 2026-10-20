Las fuertes lluvias registradas en Chulucanas, provincia de Morropón, en la región Piura, provocaron una considerable acumulación de agua en las calles, que quedaron convertidas en verdaderos ríos. Imágenes difundidas desde la localidad muestran la fuerza con la que discurría el agua de lluvia por una zona de establecimientos comerciales.

En el video se observa una intersección completamente cubierta por agua turbia, que avanza con fuerza desde distintas direcciones. La corriente ocupa todo el ancho de la vía y dificulta el desplazamiento de peatones y vehículos.

Una de las escenas más impactantes muestra cómo grandes cantidades de agua caen desde los techos de los puestos comerciales, formando cascadas que desembocan directamente en la calle e incrementan el volumen de la corriente.

Ante esta situación, varios vecinos permanecen sobre las veredas y en las entradas de los establecimientos para evitar ser arrastrados por el agua. Otros intentan cruzar las vías inundadas, pese a la fuerza de la corriente.

Lluvias afectan zona comercial de Chulucanas

Las imágenes corresponden a un sector comercial de Chulucanas, donde se observan puestos de venta, establecimientos y estructuras con techos de calamina. La magnitud del aniego dificulta el tránsito y mantiene a comerciantes y transeúntes a la espera de que disminuya el caudal.

Las precipitaciones también afectaron otras localidades de Piura durante el lunes 19 de octubre. En Chulucanas, la lluvia obligó a interrumpir el recorrido procesional del Señor de los Milagros, debido a las condiciones de las calles y para proteger la imagen religiosa.

Asimismo, se reportaron precipitaciones y aniegos en sectores de Tambogrande, Piura y Castilla, mientras que las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la persistencia de lluvias en zonas de la costa norte y la sierra.