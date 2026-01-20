En el marco de las celebraciones del XXVI Festival Regional del Mango, realizado en Yapatera, que organiza la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, a través del certamen de belleza Miss Afro Nacional 2026 se eligió a Linda Alvarado, representante de Yapatera Centro, como la soberana de todo el Perú.

Participaron simpáticas candidatas que dieron brillo a este evento social, donde además fueron elegidas “Miss Turismo Afro” a Alison Paola Soto Jaime de Morropón y como “Miss Festival del Mango 2026” a la representante de Chulucanas: Ericka de los Milagros Bran Rivas, que además de resaltar su belleza, dio muestras de su cultura general.

EN YAPATERA

De esta manera, la comuna morropana resaltó la identidad cultural, simpatía, belleza y sobre todo la diversidad que posee como provincia. Fue un evento sin precedentes, donde señoritas de todo el país se congregaron en Yapatera, ciudad emblemática de los afrodescendientes en Piura.

El evento se realizó en la Fábrica de Jabón, un lugar de mucho arraigo y de historia para los lugareños de Yapatera. Además dentro del festival hubo corso de carros alegóricos, presentación de libro, y el concurso nacional del mango, de platos típicos y I Concurso de Cumananas denominado “Fernando Barranzuela Ceballos”.