La invasión de Rusia a Ucrania, que desató la guerra entre ambas naciones, no solo pondrá en riesgo las importaciones en nuestro país, sino que hará que el precio del trigo con el que se fabrica el pan, harina y otros productos; así como el precio del petróleo, aumenten. Esto repercutirá directamente en la canasta familiar.

Así lo señala el economista y catedrático de la Universidad de Piura, Guillermo Dulanto, quien indicó que la inflación subirá en el país, al igual que el tipo de cambio del dólar, lo que podría complicarse si es que el gobierno de Pedro Castillo no sabe manejarlo bien.





PREOCUPANTE

El especialista detalló que afectará cuatro áreas en nuestro país. “Hay cuatro áreas que la guerra puede afectar en la economía peruana. Una son las importaciones, ya que somos importadores netos de petróleo y trigo. No hay que olvidarse que el 25% del total del trigo es producido por Rusia y Ucrania que haría que ambos productos vayan a subir de precio, los cuales nosotros importamos”, dijo.

Otro es el tema financiero porque las Bolsas de Valores se están desplomando y eso está perjudicando al Perú porque el acceso al financiamiento se ve restringido.

“También afectará el tipo de cambio (del dólar) que, esperemos no nos afecte mucho, pero hay un indicio de subida, pero ahí el Banco Central de Reserva esperemos pueda controlarlo mejor”, añadió.

La cuarta área es la inflación que es producto del aumento de las importaciones, ya que la estructura productiva peruana es muy dependiente de las importaciones y cualquier aumento, sobre todo el petróleo, va a provocar un aumento en los precios.

Esto afectará la canasta básica.”Si el trigo aumenta de precio, nos va a afectar, porque del trigo se produce el pan, harinas y otros productos, tendría un gran impacto”, puntualizó.

Dulanto espera que el gobierno de Castillo tome medidas. “No sé hasta cuándo alcanzará la caja fiscal para subsidiar (algunos productos). Después van a tener que soltar los precios. Es muy limitado lo que el Estado haga”, dijo.

UCRANIANA EN PIURA

En tanto, para la catedrática de la Universidad de Piura, la ucraniana residente en Piura, Lyudmila Yezers´ka, dijo que es muy lamentable lo que sucede en su tierra, y que su hijos y familiares que viven allá, están tratando de migrar a Polonia.

“Yo soy de Ucrania y tengo mi familia allá. Mis dos hijos y mis nietos. Me he comunicado con mi hijo y me dice que está tratando de acercarse a la frontera con Polonia, pero es muy difícil”, contó la docente, quien añadió que sus hijos son empresarios y dejarán todo por irse a otro país.