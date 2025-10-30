Tras una ardua investigación por parte del personal del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado de Piura, logró la intervención de una vivienda en el distrito de Suyo donde encontraron decenas de dinamita. Durante la intervención, los agentes lograron detener a dos hombres, M.E.L (51) y J.V.P (51).

Según fuentes policiales, en la vivienda que era de material rústico, se halló 65 sacos con explosivos, tipo dinamita. En el corral de eta casa se detectó un sótano con puerta metálica donde se encontró dos cajas, una con dinamita de la marca Maxam y 6 sacos con emulsión explosiva y en otro saco 44 unidades de fulminante en cápsula de aluminio y aun costado 16 detonadores ensamblados y un segmento de mecha guía o mecha de seguridad y 25 fulminantes.

En total se encontró 16 080 cartuchos de dinamita explosiva, 1 836 cartuchos con emulsión explosiva, 69 detonadores metálicos, 16 detonadores ensamblados (detonador, mecha lenta de 1.5 cm de longitud).

Cabe indicar que al momento del operativo, otras personas que se encontraban en la vivienda alcanzaron a huir por una tocha carrozable por lo que solo dos fueron intervenidos. La vivienda estaba cercada con alambre de púas.