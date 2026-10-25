Un padre de familia resultó con severas lesiones en el cuerpo luego de precipitarse desde el segundo piso de su vivienda mientras realizaba labores de mantenimiento y prevención en el techo para proteger su inmueble ante el eventual impacto del fenómeno El Niño. El lamentable accidente ocurrió en la urbanización La Planicie IV etapa, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

LA CAÍDA. La víctima fue identificada como Jhon Carlos Cortez Calle, quien se encontraba efectuando trabajos de acondicionamiento en la cobertura de su predio. Según los reportes preliminares, un mal movimiento y la pérdida del equilibrio provocaron que el ciudadano cayera pesadamente contra el pavimento, sufriendo un fuerte impacto que alertó de inmediato a sus familiares.

Ante la emergencia, los parientes de Cortez Calle dieron aviso oportuno a la central del Serenazgo de Veintiséis de Octubre. Los serenos se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para brindarle la atención primaria de auxilio y resguardar la zona a la espera del personal médico especializado.

Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) arribó al inmueble para estabilizar al herido y proceder con su rápida evacuación hacia el hospital Santa Rosa de Piura.

En el nosocomio, el médico de turno le diagnosticó traumatismo policontuso severo y una fractura en la pierna derecha. Debido a la complejidad de las contusiones, el afectado permaneció internado en el área de observación para ser sometido a exámenes auxiliares y descartar mayores complicaciones internas.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad y utilizar equipos adecuados al momento de efectuar reparaciones o trabajos en altura en sus viviendas durante la temporada de preparación ante contingencias climáticas.