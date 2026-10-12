Lo que debía ser un viaje de devoción y gratitud terminó en una profunda tragedia para cuatro familias del Bajo Piura y Castilla. Durante el trayecto de regreso tras haber visitado la sagrada imagen del Señor Cautivo en la provincia de Ayabaca, dos trágicos accidentes de tránsito cobró la vida de dos devotos peregrinos y dejó a otros tres heridos.

EL ACCIDENTE. La primera víctima mortal fue identificada como Álvaro Vílchez Yarlequé, un conocido ciudadano del distrito de Cura Mori y propietario del restaurante “El León Dormido”. En tanto, los acompañantes que sobrevivieron al aparatoso accidente responden a los nombres de Jhon Culupu y Carlos Santos, quienes fueron auxiliados de emergencia y trasladados al centro de salud de Paimas.

De acuerdo con las versiones preliminares, los tres piuranos se desplazaban a bordo de una motofurgón de retorno a su tierra natal tras cumplir con sus promesas de fe ante la imagen venerada. Sin embargo, al llegar al tramo vial a la altura del distrito de Paimas, la unidad móvil sufrió un violento despiste que provocó que saliera de la calzada, ocasionando el deceso instantáneo de Vílchez Yarlequé debido a la gravedad de los impactos.

En tanto, a la altura del kilómetro 1115+900 de la red vial Sullana-Puente Internacional La Tina, en el distrito de Las Lomas, un padre de familia que viajaba en una motocicleta y regresaba de Ayabaca falleció al despistarse. Su hija de 10 años resultó herida.

La víctima fue identificada como Anthony Gavino Chapilliquén Farías (36), a quien se le diagnosticó fractura de base de cráneo con paro cardiorrespiratorio.