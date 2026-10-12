Dos personas mueren
Dos personas mueren

Lo que debía ser un viaje de devoción y gratitud terminó en una profunda tragedia para cuatro familias del Bajo Piura y Castilla. Durante el trayecto de regreso tras haber visitado la sagrada imagen del Señor Cautivo en la provincia de Ayabaca, dos trágicos cobró la vida de dos devotos peregrinos y dejó a otros tres heridos.

EL ACCIDENTE. La primera víctima mortal fue identificada como Álvaro Vílchez Yarlequé, un conocido ciudadano del distrito de Cura Mori y propietario del restaurante “El León Dormido”. En tanto, los acompañantes que sobrevivieron al aparatoso accidente responden a los nombres de Jhon Culupu y Carlos Santos, quienes fueron auxiliados de emergencia y trasladados al centro de salud de Paimas.

De acuerdo con las versiones preliminares, los tres piuranos se desplazaban a bordo de una motofurgón de retorno a su tierra natal tras cumplir con sus promesas de fe ante la imagen venerada. Sin embargo, al llegar al tramo vial a la altura del distrito de Paimas, la unidad móvil sufrió un violento despiste que provocó que saliera de la calzada, ocasionando el deceso instantáneo de Vílchez Yarlequé debido a la gravedad de los impactos.

En tanto, a la altura del kilómetro 1115+900 de la red vial Sullana-Puente Internacional La Tina, en el distrito de Las Lomas, un padre de familia que viajaba en una motocicleta y regresaba de Ayabaca falleció al despistarse. Su hija de 10 años resultó herida.

La víctima fue identificada como Anthony Gavino Chapilliquén Farías (36), a quien se le diagnosticó fractura de base de cráneo con paro cardiorrespiratorio.

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