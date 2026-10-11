Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la carretera que conecta el distrito de Tambogrande con Malingas, a la altura del peligroso sector conocido como la “curva de la muerte”. En el lugar, una mototaxi impactó violentamente contra un camión, dejando como saldo a ambos conductores con heridas de diversa consideración.

El conductor del trimóvil, identificado como Miguel Ángel Campos Masa, natural de Chulucanas, habría llevado la peor parte del choque al resultar gravemente herido. Por su parte, el chófer del camión, Wuilian Líbano García, también sufrió lesiones a causa del fuerte impacto.

Agentes de la comisaría de Tambogrande acudieron a la zona para socorrer a las víctimas, realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades del caso.

Cabe señalar que la Policía continúa realizando operativos en distintas zonas de la región en lucha contra la inseguridad ciudadana.