Dos personas naturales de Huancabamba fallecieron sepultadas durante un derrumbe en la carretera del distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, región Cajamarca. Uno es natural del caserío Hormiguero y el otro del distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba.

El derrumbe de tierra en la carretera que une al caserío Balzal con Zunga, en el distrito de Namballe, en la provincia de San Ignacio, dejó a dos personas sepultadas en el lodo y otro herido que fue rescatado a tiempo y trasladado hasta el centro de salud de Hormiguero del distrito de Carmen de la Frontera. Los dos amigos fueron rescatados sin vida en horas de la noche.

Las víctimas fueron identificadas como Bernardo Manchay Peña (37 años) y Rosas Saúl Pintado Neira (53 años), quienes según testigos, se encontraban por este sector en una motocicleta cuando fueron sorprendidos por el deslizamiento de tierra ocasionadas por las lluvias intensas en esta zona.

El hecho sucedió cerca de las 5 de la tarde del último viernes, movilizando a los pobladores de la zona, quienes ayudaron a rescatar el cuerpo de los dos amigos después de varias horas, debido a que la zona estaba peligrosa por el derrumbe. Mientras que el herido, al parecer, sería hijo de Saúl Pintado (en investigación) fue evacuado de emergencia al centro de salud por los mismos pobladores de la zona.

Las dos víctimas residían en la provincia de San Ignacio, pero Bernardo Manchay Peña era natural del caserío Santa Rosa, en Sapalache, y Saúl Pintado Peña sería procedente de Hormigueros, distrito de Carmen de la Frontera.

Las fuertes lluvias vienen dejando estragos en esta parte del país, mientras que, en Huancabamba, las precipitaciones han ocasionado la interrupción de la carretera Huancabamba - Jaén, a la altura de La Loma, caserío del distrito de Tabaconas, en San Ignacio.

En tanto, el Senamhi prevé precipitaciones hasta el 19 de enero de lluvias ligeras a moderadas y de distribución irregular con una mayor incidencia en la sierra norte, especialmente en la vertiente oriental. Además, del 20 al 23 de enero (fase más activa), se presentaría un incremento significativo de la precipitación entre moderada a fuerte intensidad en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.