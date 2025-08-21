En el asentamiento humano San Pedro (distrito de Piura), la EPS Grau informó que esta semana se intervino por emergencia en conexiones domiciliarias de agua potable; ello tras registrarse una fuga del líquido a consecuencia del hurto de medidores.

Según explicó la Subgerencia Zonal Piura, tras tomar conocimiento de la fuga, se verificó el estado de la infraestructura por parte de los inspectores comerciales de la empresa. Posteriormente, el personal de la servis Triveca intervino en la zona afectada -a la altura de la avenida Don Bosco- para la reparación de la red, evitando así un mayor desperdicio de agua potable.

La EPS Grau agregó que, en línea con los procesos establecidos por la normativa vigente, las personas que resulten afectadas por el hurto de medidores deben interponer la denuncia respectiva en la dependencia policial que corresponda.

Posteriormente, dicha denuncia debe presentarse en el Módulo de Atención al Cliente (MAC) de la empresa, para que -con apoyo del personal especializado- pueda gestionarse la futura reposición del equipo de medición sustraído.

“Aclaramos que la fuga fue atendida de forma inmediata, en atención a los reclamos reportados en el sector. Nuestro personal verifica constantemente el estado de la infraestructura sanitaria, para poder intervenir a la brevedad en las incidencias que pudieran presentarse”, destacó la EPS Grau.