En el marco de las acciones de prevención de delitos contra la salud pública, la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura ejecutó un operativo conjunto con la Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sanitaria de la Dirección Regional de Salud de Piura (DIRESA) y la Policía Fiscal.

La diligencia fue dirigida por la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y el fiscal adjunto provincial Manuel Mena Ruiz, quienes intervinieron una botica ubicada en el A.H Los Ángeles, del distrito Veintiséis de Octubre.

Durante la inspección, las autoridades constataron la existencia de diversos medicamentos y productos sanitarios vencidos, los cuales se encontraban almacenados y ofrecidos para su comercialización. Dichos productos fueron incautados por la autoridad sanitaria competente, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, dos personas fueron intervenidas por la presunta comisión del delito de comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios sin garantía de buen estado. El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal penal de turno, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes conforme a ley.

El Ministerio Público recuerda a la ciudadanía la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos farmacéuticos autorizados y verificar siempre la fecha de vencimiento de los productos. Del mismo modo, exhorta a evitar la automedicación, práctica que puede generar graves riesgos para la salud.