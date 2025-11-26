El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), inició la ejecución de las obras de mejoramiento del Terminal Pesquero Zonal de Parachique, en Sechura. Esta intervención forma parte del proceso de modernización de la infraestructura pesquera artesanal que el sector impulsa a nivel nacional.

La obra “Remodelación de losa de concreto, reparación de muelle en el terminal pesquero zonal Parachique”, requiere una inversión de S/ 3 886 072.28 y tendrá un plazo de ejecución de 120 días calendario, contados desde el 8 de noviembre del 2025, lo que garantiza su culminación en el primer trimestre del 2026.

La jefa del Fondepes, Katia Novoa Sánchez, destacó que esta intervención permitirá darle un nuevo estándar al terminal.

“Esta obra fortalecerá las condiciones de trabajo de los pescadores artesanales y elevará la calidad del servicio que se brinda en Parachique. Estamos invirtiendo en infraestructura que impulsa el desarrollo económico de Sechura y mejora la competitividad de toda la cadena productiva”, enfatizó.

Por su parte, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, resaltó el impacto regional del proyecto. “Este mejoramiento demuestra que seguimos avanzando en la modernización de la infraestructura pesquera en el norte del país”, señaló.