Para prevenir casos de dengue en los cementerios antes o durante el Día de la Madre, el Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección de Salud, incrementó las acciones preventivas en estos lugares públicos, visitados masivamente en estas fechas.

En Sullana, los brigadistas recorrieron desde tempranas horas diferentes cementerios de la ciudad y distritos donde, además de fumigar, recolectaron larvas del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el chikungunya y el zika.

Con el lema “¡Todos juntos contra el dengue!”, la Sub Región de Salud Castillo Colona concientizó a la población sobre la urgencia de no dejar agua en los floreros de las tumbas. “Los cementerios tiene un gran potencial como criadero de zancudos, no usen agua para los floreros, usen arena húmeda “, instó el coordinador del área de vigilancia y control vectorial, Blgo. Jayder Temoche Villarreyes.

Los cementerios fumigados fueron: San Pedro de Salitral, Villa María de Cieneguillo centro, Centro Borrero de Sullana, cementerios de Marcavelica, Querecotillo y Chipillico del distrito de Las Lomas.

En Piura, previo aviso en redes sociales, la Dirección de Salud lideró la Gran Campaña de Fumigación que incluyó jornadas de eliminación de zancudos en vuelo desde el lunes 6 hasta el sábado 11 de mayo en Nueva Esperanza, San Pedro, Víctor Raúl Dengue.

En Chulucanas continuó este viernes una intensa campaña de fumigación en las viviendas, habiéndose reportado que 8 mil 805 inmuebles que ya fueron intervenidas (57%). Entre el viernes y sábado se programó fumigar más viviendas siendo la meta completar el 100% de casas intervenidas (15 mil 477 viviendas).

El dengue es una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y, en los casos más graves, hemorragias que pueden llevar a la muerte.