En cumplimiento de las disposiciones de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo, las fiscales provinciales Ana Solar Villalta, Juana Alvarado Reyes, Marlit Balarezo Chanduví y la fiscal adjunta de familia Rosa Pintado Villegas participaron activamente en un operativo de control realizado en el Centro Juvenil “Miguel Grau”.

El operativo, organizado por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), tuvo como objetivo efectuar un exhaustivo registro en todos los ambientes del centro, con la finalidad de detectar y decomisar artículos prohibidos, tales como objetos punzocortantes, teléfonos celulares, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros elementos que representen un riesgo para la seguridad de los adolescentes internos y del personal.

Las representantes del Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones, supervisaron la revisión de las instalaciones garantizando en todo momento el respeto de los derechos y garantías de los adolescentes.

Estas acciones estratégicas continuarán realizándose de manera inopinada y coordinada con el Pronacej, con el propósito de mantener un entorno seguro y propicio para la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley.

Cabe señalar que, actualmente, el Centro Juvenil “Miguel Grau” alberga a 148 adolescentes que cumplen medidas socioeducativas dispuestas por los órganos jurisdiccionales competentes, conforme a la legislación penal vigente.